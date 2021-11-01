تسجيل
10:19 GMT01 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا ترامب، يحضران المباراة الرابعة من بطولة العالم للبيسبول 2021

    هل تكره ميلانيا ترامب زوجها... فيديو جديد يعرض "جزءا من الثانية" يثير جدلا واسعا

    © REUTERS / John David Mercer
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/01/1050594370_0:478:2790:2048_1200x675_80_0_0_97b1829b2b0d92800cb3334f9b5f40a1.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111011050594458-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AC%D8%B2%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7/

    أثار فيديو جديد لميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشهد على أول ظهور عام لها منذ 7 أشهر.

    وتداول مستخدمو "تويتر" على نطاق واسع الفيديو الذي يرصد في أقل من الثانية رد فعل غريب لميلانيا ترامب أثناء وقوفها بجوار زوجها، دونالد ترامب، أثناء حضورهما، يوم السبت، مباراة بيسبول في بطولة العالم.

    وتم رصد ميلانيا ترامب في لحظة واحدة وهي تبتسم إلى جانب زوجها ثم في جزء من الثانية تتخلى عن الابتسامة وتنظر بعيدا عنه بنفور، وكأنها لا تطيق النظر إليه.

    وأثار رد فعل ميلانيا ترامب جدلا على "تويتر"، الذين ناقشوا اللحظة كمثال آخر على إظهارها عدم الاهتمام بزوجها، خاصة وأنها شوهدت سابقا وهي تبعد يدها عنه يده، وتبتعد عنه أثناء التقاط الصور.

    وكتب جون كوبر، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، على موقع "تويتر": "هل هناك شخص آخر يشعر أن ميلانيا لا تستطيع النظر إلى زوجها".

    ويرى المؤلف جون بافلوفيتز أن "ميلانيا تحتقره زوجها مثلما يحتقره الأشخاص المحترمون"، بحسب رأيه.

    بينما سخر الكاتب ماجد باديلان من اللقطة قائلا إن "أداء ميلانيا ترامب يأتي في الوقت المناسب لعيد الرعب "الهالوين"، إذ أن زيها الليلة مناسب تماما، وهو لـ"الزوجة المحبة التي لم تمل من هذه الجثة المتعفنة".

    يشار إلى أن هذا هو أول ظهور علني لميلانيا ترامب منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

    وانتقل دونالد ترامب وزوجته ميلانيا للإقامة في بالم بيتش بولاية فلوريدا في وقت سابق من العام الحالي، بعد أن خسر محاولته الرئاسية لإعادة انتخابه أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.

    وكانت تقارير سابقة ذكرت أن ميلانيا ترامب تشعر بالسعادة والاسترخاء بعد الخروج من البيت الأبيض، وأنها غالبا ما يتم مشاهدتها داخل المنتجع الصحي، وأحيانا تذهب إليه مرتين يوميا.

    انظر أيضا:

    كم مليونا تجني ميلانيا حال الطلاق من ترامب؟
    ميلانيا ترامب ترد على اتهامها بإهانة التاريخ الأمريكي
    كيف تتعامل ميلانيا ترامب مع احتمال ترشح زوجها للرئاسة في 2024
    المتحدثة باسم ميلانيا ترامب تنقلب عليها وتكشف أسرارا عنها في كتاب جديد... "تشبه ماري أنطوانيت"
    تصريحات تكشف ما قالته ميلانيا ترامب لزوجها قبل انتخابات 2016
    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات بعيد الهالوين في سئول، كوريا الجنوبية، 30 أكتوبر 2021
    خدعة أم حلوى... احتفالات عيد الهالوين حول العالم
    الأسد يتوقع حروبًا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك