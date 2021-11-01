هل تكره ميلانيا ترامب زوجها... فيديو جديد يعرض "جزءا من الثانية" يثير جدلا واسعا

أثار فيديو جديد لميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشهد على أول ظهور عام لها منذ 7 أشهر.

وتداول مستخدمو "تويتر" على نطاق واسع الفيديو الذي يرصد في أقل من الثانية رد فعل غريب لميلانيا ترامب أثناء وقوفها بجوار زوجها، دونالد ترامب، أثناء حضورهما، يوم السبت، مباراة بيسبول في بطولة العالم.

وتم رصد ميلانيا ترامب في لحظة واحدة وهي تبتسم إلى جانب زوجها ثم في جزء من الثانية تتخلى عن الابتسامة وتنظر بعيدا عنه بنفور، وكأنها لا تطيق النظر إليه.

Did Melania give Trump that look again? 😅 pic.twitter.com/aKLH4FBv4B — Sƚιʅʅ Tσσ Mυƈԋ Fɾҽҽ Tιɱҽ 💋 (@liltx_cbink) October 31, 2021

وأثار رد فعل ميلانيا ترامب جدلا على "تويتر"، الذين ناقشوا اللحظة كمثال آخر على إظهارها عدم الاهتمام بزوجها، خاصة وأنها شوهدت سابقا وهي تبعد يدها عنه يده، وتبتعد عنه أثناء التقاط الصور.

وكتب جون كوبر، رئيس الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، على موقع "تويتر": "هل هناك شخص آخر يشعر أن ميلانيا لا تستطيع النظر إلى زوجها".

Who else gets the feeling that Melania can’t stand the sight of her husband?https://t.co/Mc7VuSU5VO — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) October 31, 2021

ويرى المؤلف جون بافلوفيتز أن "ميلانيا تحتقره زوجها مثلما يحتقره الأشخاص المحترمون"، بحسب رأيه.

Melania despises him as much as decent people do. — John Pavlovitz (@johnpavlovitz) October 31, 2021

بينما سخر الكاتب ماجد باديلان من اللقطة قائلا إن "أداء ميلانيا ترامب يأتي في الوقت المناسب لعيد الرعب "الهالوين"، إذ أن زيها الليلة مناسب تماما، وهو لـ"الزوجة المحبة التي لم تمل من هذه الجثة المتعفنة".

Melania's Halloween costume tonight is "Loving wife who totally ISN'T fed up with this rotting corpse."



Perfect fit.🤣🤣https://t.co/zcEMTsMaLD — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) October 31, 2021

يشار إلى أن هذا هو أول ظهور علني لميلانيا ترامب منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وانتقل دونالد ترامب وزوجته ميلانيا للإقامة في بالم بيتش بولاية فلوريدا في وقت سابق من العام الحالي، بعد أن خسر محاولته الرئاسية لإعادة انتخابه أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكانت تقارير سابقة ذكرت أن ميلانيا ترامب تشعر بالسعادة والاسترخاء بعد الخروج من البيت الأبيض، وأنها غالبا ما يتم مشاهدتها داخل المنتجع الصحي، وأحيانا تذهب إليه مرتين يوميا.