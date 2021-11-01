رئيس بنك "باركليز" يستقيل من منصبه وسط تحقيق بشأن علاقته بالملياردير المنتحر جيفري إبشتاين

تقدم الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز" البريطاني، جيس ستالي، باستقالته من منصبه بأثر فوري، وسط تحقيق تنظيمي في علاقته مع الملياردير الأمريكي المنتحر، جيفري إبشتاين.

وذكر بنك "باركليز" في بيان، اليوم الاثنين، إنه علم "بالاستنتاجات الأولية" للتحقيق من قبل المنظمين الماليين في المملكة المتحدة، مساء يوم الجمعة الماضي.

وقال البنك: "في ضوء هذه الاستنتاجات، وعزم السيد ستالي على الاعتراض عليها، وافق مجلس الإدارة والسيد ستالي على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للمجموعة ومدير لباركليز".

وتابع البنك لافتا إلى أن "التحقيق لم يخلص إلى نتائج تفيد بأن جيس ستالي رأى أو كان على علم بأي من جرائم إبشتاين المزعومة، والذي كان هو السؤال المركزي الذي يعزز دعم باركليز لستالي بعد اعتقال إبشتاين في صيف 2019".

وسيتولى سي إي فينكتاكريشنان على الفور منصب الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز"، بعد استقالة جيس ستالي.

وبعد استقالة ستالي، تراجعت أسهم "باركليز" في التعاملات المبكرة ببورصة لندن، اليوم الاثنين، بنسبة 3.4 بالمئة.

تم القبض على جيفري إبشتاين في يوليو/ تموز 2019، ووجهت إليه تهمة الاتجار بالأطفال جنسيا، وانتحر شنقا داخل السجن بعد مرور شهر.