الصين: أجهزة المخابرات الأمريكية "تشتهر بالاحتيال والخداع"

هاجمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، تقريرا استخباراتيا رفعت الولايات المتحدة السرية عنه أخيرا، والذي يدعي أن الفيروس المسبب لوباء "كوفيد 19" تم تطويره داخل مختبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في بيان، إن التقرير الأمريكي غير علمي وليس له أي مصداقية، حسبما نقلت عنه وكالة "رويترز".

يدعي التقرير الأمريكي، الذي نُشر يوم السبت، أن تطور الفيروس بشكل طبيعي أو تسربه من المختبر، كانا "فرضيتين معقولتين" لتفسير كيفية انتقل فيروس كورونا "سارس كوف 2" إلى البشر لأول مرة، ومع ذلك فإن الحقيقة قد لا يمكن معرفتها نهائيا.

من جانبه رد وانغ في البيان المنشور عبر موقع الوزارة اليوم، بالقول إن "الكذبة التي تكررت ألف مرة لا تزال كذبة"، مضيفا أن أجهزة المخابرات الأمريكية "تشتهر بالاحتيال والخداع".

وأردف بالقول: "تتبع أصول فيروس كورونا المستجد قضية خطيرة ومعقدة لا ينبغي ولا يمكن بحثها إلا من خلال تعاون العلماء العالميين".

نفت الصين مرارا وتكرار المزاعم حول تسرب الفيروس من مختبر متخصص في مدينة ووهان، والتي شهدت أول ظهور لحالات الإصابة بمرض "كوفيد 19" نهاية عام 2019.

وفي المقابل، كرر وانغ دعوات الصين للولايات المتحدة، المطالبة بفتح المختبر الأمريكي في فورت ديتريك أمام الخبراء الدوليين.

نشرت دراسة مشتركة أجرتها الصين ومنظمة الصحة العالمية، وخلصت إلى أن الفرضية الأكثر ترجيحا هي أن الفيروس أصاب البشر بشكل طبيعي، ربما عن طريق التجارة في لحوم الحيوانات البرية.

وبعد انتقادات حادة، شكلت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، مجموعة جديدة للنظر في أصول مسببات المرض، ودعت الصين إلى توفير البيانات الأولية للمساعدة في أي تحقيق جديد.