تقارير: بايدن اعتذر للصحفيين عن حضوره متأخرا بسبب "اللعب في المصعد"

كشفت تقارير أمريكية، عن سبب تأخر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن حضور مؤتمر صحفي أقيم أمس الأحد في ختام مشاركته في قمة مجموعة العشرين بروما، قبل سفره لحضور قمة المناخ العالمي، المقامة في غلاسكو الأسكتلندية.

وبعد حضوره متأخرا للمؤتمر قرابة 20 دقيقة، قال بايدن للصحفيين: "أعتذر لإبقائكم منتظرين، لقد كنا نلعب في المصعد، إنها قصة طويلة على أي حال"، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأفادت الشبكة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن (78 عاما) تأخر بمتوسط 22.4 دقيقة عن حضور الأحداث المرتب لها، في الفترة من 1 يونيو/ حزيران وحتى الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي، وكان أحيانا يتأخر لمدة ساعة أو أكثر.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، تأخر بايدن عن حضور أحداثه بمعدل 34 دقيقة، وفقا لـ"فوكس نيوز".

وظل الرئيس الأمريكي جو بايدن يجري لقاءات مع قادة قمة مجموعة العشرين خلال اليومين الماضيين.

وذكرت وسائل إعلام عالمية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتكب العديد من الهفوات الكلامية أثناء تصريحاته وخطاباته.

ومن أبرز تلك الزلات عندما خلط بايدن في خطاب له في شهر يوليو/ تموز الماضي بين الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.

وبرر بايدن خطأه للجمهور بأنه "زلة فرويدية"، بحسب تعبيره.

كما أن الرئيس الأمريكي أخطأ في نطق اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما قال "الرئيس كلوتين"، لكنه سارع بتصحيح الخطأ فورا.