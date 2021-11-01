إصابة واحدة بكورونا تسبب ذعرا داخل مدينة "ديزني لاند" في شنغهاي وتحبس 30 ألف شخص

حوصر أكثر من 30 ألف شخص داخل مدينة "ديزني لاند" الترفيهية في شنغهاي بالصين، بعد اكتشاف إصابة واحدة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بالتزامن مع عيد "الهالوين".

وتم إغلاق الحديقة مساء أمس الأحد، بعد اكتشاف الإصابة، واضطر القائمون على المدينة لفحص الزوار والموظفين بحثا عن الفيروس التاجي قبل السماح لهم بالمغادرة، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأغلقت الشرطة مخارج المنتزه، ومنعت الناس من المغادرة إلى أن جاءت نتيجة اختباراتهم "سلبية".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعمال تابعين لـ"ديزني لاند" في شنغهاي وهم يرتدون معدات واقية ويجرون اختبارات فيروس كورونا أثناء عرض للألعاب النارية.

واضطر ما يقرب من 34000 شخص، بما في ذلك الزوار والموظفين، في الحديقة إلى الخضوع للاختبار من أجل المغادرة، بحسب صحيفة "ساوث مورننغ تشاينا بوست".

وأضافت الصحيفة الصينية أنه طلب من كل هؤلاء الأفراد إجراء اختبار ثان في غضون 24 ساعة.

Health officials in white protective suits issued orders for Shanghai Disneyland and the neighbouring Disneytown to be closed on October 31 after a recent visitor tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/SAdcMVpYIZ — South China Morning Post (@SCMPNews) November 1, 2021

وذكرت الصحيفة أن حديقة "شنغهاي ديزني لاند" ستغلق أبوابها حتى يوم غد الثلاثاء على الأقل.

وحافظت الصين على قواعد صارمة بشأن فيروس كورونا، وأجرت اختبارات جماعية، حتى أنها أغلقت مدنا بأكملها بسبب حالات إصابة واحدة بالفيروس.