زيلينسكي وأمير قطر يبحثان إمكانية إمداد أوكرانيا بالغاز المسال

وأفاد المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني، في بيان اليوم الاثنين، بأنه "التقى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول التغير المناخي في غلاسكو بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ... وتم خلال الاجتماع الاهتمام بشكل خاص بتطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين. ناقش الطرفان أيضا إمكانية وشروط تسليم الغاز المسال القطري إلى أوكرانيا".

Discussed with @TamimBinHamad the intensification of 🇺🇦🇶🇦 trade-economic cooperation, the development of military-technical cooperation & the possibility of supplying Qatari liquefied natural gas to Ukraine. Thanked for the assistance in evacuating 🇺🇦 citizens from Afghanistan. pic.twitter.com/dpZh4blKCF — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني وأمير قطر ناقشا أيضا إمكانية تعزيز التجارة الثنائية، بالإضافة إلى ذلك، دعا زيلينسكي أمير قطر لزيارة أوكرانيا.

هذا وأعلنت شركة نقل الغاز الأوكرانية، يوم الجمعة، عن تعليق عمل نقل الغاز الروسي إلى دولة المجر عبر أراضيها.

وأصدرت شركة النقل الغاز الأوكرانية بيانا رسميا قالت فيه إن "شركة "غازبروم" الروسية أوقفت ضخ الغاز إلى المجر عبر الأراضي الأوكرانية منذ الساعة 7 صباحا".

وأوضحت الشركة في بيانها أنها لم تتسلم أي طلبات ترانزيت أو عبور بالرغم من التعاقد على الحصص المقابلة لعام كامل من الغاز من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى 30 سبتمبر/أيلول 2022 بمبلغ 24.6 مليون متر مكعب يوميًا.

وأضاف البيان "مع الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن نقل الغاز الطبيعي إلى المجر يكون عبر طريق وحيد لا يوجد غيره".

وقال المدير العام لشركة النقل، سيرغي ماكوغون، إن "كييف لم تنتهك أبدًا التزاماتها تجاه بودابست منذ عقود"، مؤكدا أن الطرق الأوكرانية مربحة اقتصاديًا، لأنه يعد أقصر طريق للإمدادات إلى المجر.

واتهم ماكوغون شركة غازبروم بـ "استخدام الرافعة المالية لأغراض سياسية"، داعيا إلى "إنهاء تعزيز مركزية الهيمنة وسط الارتفاع المذهل في أسعار الغاز في أوروبا".

وتسبب ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية بأزمة كبيرة في بريطانيا، حيث هددت بتوقّف عمل العديد من مورّدي الكهرباء المحليين، وسط توقعات بإفلاس 4 شركات كهرباء بريطانية صغيرة على الأقلّ في غضون أسبوع.