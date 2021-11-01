الفلبين تطالب "نيتفلكس" بحذف حلقات من أحد مسلسلاتها بسبب خريطة

طالبت الفلبين من شبكة "نيتفلكس" الأمريكية، اليوم الاثنين، بحذف حلقات من أحد مسلسلاتها التلفزيونية، بسبب تضمنها خريطة تظهر مطالب الصين ببحر الصين الجنوبي.

وتظهر في حلقات مسلسل "Pine Gap"، والذي تدور أحداثه في إطار من الجاسوسية، خريطة يظهر بها حرف "U" الإنجليزي، أو خط التسعة فواصل الذي يؤيد أحقية الصين في بحر الصين الجنوبي.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية إن "الخريطة التي تم عرضها في مسلسل نيتفلكس تمثل انتهاكا لسيادة البلاد"، وفقا ل وكالة "رويترز"

كما ذكرت وزارة الشئون الخارجية إنه بعد مراجعة شاملة، قرر مجلس تصنيف الأفلام الفلبيني أن بعض حلقات مسلسل "Pine Gap" كانت "غير صالحة للعرض العام".

وأشار مجلس تصنيف الأفلام، وفقا لوزارة الشؤون الخارجية، إلى أن "ظهور الخريطة في المسلسل لم يكن مصادفة، إذ تم تصميمها بوعي وحسابها لنقل رسالة على وجه التحديد مفادها أن خط التسعة فواصل التابع للصين موجود بشكل شرعي".

بينما لفتت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن مجلس الإدارة يعتقد أن "مثل هذا التصوير هو محاولة ماكرة لإدامة وإحياء ذكرى الجيل الحالي من المشاهدين والأجيال القادمة لخط تسعة فواصل غير القانوني".

The government has ordered Netflix to remove from its platform certain episodes of the Australian show Pine Gap for showing a map of China's so-called nine-dash line and "violating Philippine sovereignty," the Department of Foreign Affairs says. https://t.co/b0xpVl7qFc — CNN Philippines (@cnnphilippines) November 1, 2021

ولم ترد "نتفليكس" في الفلبين على الفور على طلب وكالة "رويترز" التعليق.

يشار إلى أن "نيتفلكس" سبق لها وأن حذفت مسلسل "Pine Gap" من خدماتها داخل الفلبين، وذلك بعد تلقيها شاكوى مماثلة من هيئات البث العام في البلاد.

وتتنازع الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام على أجزاء من مياه بحر الصين الجنوبي الغنية بالموارد.