صراع عنيف بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي للسيطرة على مدينة رئيسية

وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، للسيطرة على مدينة كومبولتشا، يوم الاثنين، بعدما أعلن المتمردون أنهم سيطروا على بلدة ثانية في غضون يومين.

جاء إعلان المتمردين عن السيطرة على كومبولتشا بعد يوم من إدعائهم السيطرة على ديسي، وهو أمر - إن كان صحيحا - فيعني أن الجبهة حققت تقدما كبيرا في الحرب المستمرة منذ قرابة العام، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

تشهد أجزاء كبيرة من شمال إثيوبيا انقطاع خدمات الاتصال، وفرضت قيودا على وصول الصحفيين إلى المنطقة، ما يجعل من الصعب التحقق من المزاعم بشأن القتال بطريقة مستقلة عن ادعاءات الطرفين.

أكد سكان كومبولتشا استمرار إطلاق النار طوال الليل وحتى وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، ورجح بعضهم شن هجمة جوية بعدما سمعوا ما قالوا إنها تبدو غارة على مشارف البلدة حوالي منتصف الليل.

وقال أحد مواطني المنطقة يدعى محمد، والذي رفض ذكر اسمه الأخير لأسباب تتعلق بالسلامة: "كانت الليلة مليئة بعيارات نارية كثيرة. سمعت غارة جوية بعد منتصف الليل خارج حدود كومبولتشا".

فيما قال حمديو، وهو صاحب متجر في كومبولتشا، للوكالة الفرنسية إنه سمع بدوره ما "بدا وكأنها غارة جوية" في منتصف الليل. لكن متحدثة باسم الحكومة قالت يوم الاثنين: "لم تكن هناك ضربات جوية في كومبولتشا هذه الليلة".

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