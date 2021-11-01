بايدن: البشرية عند منعطف تاريخي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن الاستجابة الهائلة اللازمة لوقف أزمة المناخ يجب أن ينظر إليها على أنها فرصة لاقتصادات العالم، في الوقت الذي تقف فيه البشرية عند منعطف تاريخي.

وأضاف خلال كلمته أمام قمة المناخ في غلاسكو "كوب 26": "في سياق الكارثة المتنامية، أعتقد أن هناك فرصة رائعة - ليس فقط للولايات المتحدة، ولكن لنا جميعا"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتقادات القائلة إن جهود تحويل الاقتصادات بعيدا عن غازات الاحتباس الحراري والاعتماد على الوقود الأحفوري، ستضر بالوظائف.

وأشار إلى أن عملية كهربة (الاعتماد على طاقة الكهرباء) قطاع النقل وتبني مفاهيم طاقة الشمس والرياح "تخلق وظائف نقابية جيدة مدفوعة الأجر للعمال الأمريكيين".

وأردف بالقول إن المواصلة على نفس النهج الراهن تتسبب بالفعل في أضرار للاقتصاد، مضيفا أن البشرية تقف عند منعطف تاريخي، ولافتا إلى انتشار حرائق الغابات والجفاف والكوارث الأخرى المرتبطة بالمناخ.

واستطرد: "تغير المناخ يدمر العالم بالفعل. هذا ليس افتراضا، إنه يدمر حياة الناس وسبل عيشهم. لدينا القدرة على الاستثمار في أنفسنا وبناء مستقبل عادل للطاقة النظيفة، وفي هذه العملية نخلق الملايين من الوظائف والفرص ذات الأجور الجيدة في جميع أنحاء العالم".

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "نلتقي وعيون التاريخ علينا، وكل يوم نتأخر فيه تزداد تكلفة التقاعس، لذا فلتكن هذه هي اللحظة التي نرد فيها على نداء التاريخ، هنا في غلاسكو. بارك الله فيكم جميعا وحفظ الله الكوكب".