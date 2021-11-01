هيئة التحقيقات في تتارستان تفتح تحقيقا جنائيا حول تسمم مواطنين روس بفندق في الغردقة

أعلنت هيئة التحقيقات الروسية في جمهورية تتارستان، أنها فتحت تحقيقا جنائيا بشأن "واقعة تسمم سائحين روس في أحد فنادق مدينة الغردقة المصرية".

قازان - سبوتنيك . جاء ذلك في بيان هيئة التحقيقات، اليوم الاثنين، الذي يقول إن "هيئة التحقيقات الروسية في جمهورية تتارستان فتحت تحقيقا جنائيا بشأن واقعة تسمم العشرات من السائحين الروس ".

وتابع البيان: "من بين هؤلاء مواطنون ينتمون لمدينة زيلينودولسك، الواقعة في جمهورية تتارستان".

وذكر البيان أن "الواقعة حدثت في أحد فنادق مدينة الغردقة، وفقا للمادة القانونية بشأن "القيام بأعمال وتقديم خدمات لا تستوفي متطلبات الأمن".

وقالت السفارة الروسية في مصر، في وقت سابق اليوم، إن السياح الروس الذين دخلوا المستشفى في منتجع الغردقة المصري إثر ظهور أعراض التسمم لديهم، خرجوا من المستشفى، بينما أعلنت النيابة العامة المصرية، بدء التحقيق في واقعة تسمم 47 سائحا بينهم 29 مواطنا روسيا في مدينة الغردقة.

واستعادة الرحلات الجوية من روسيا مع المنتجعات المصرية في شرم الشيخ والغردقة بعدما أعلنت مصر أنه يمكن للأجانب الحاصلين على لقاحات كورونا دخول البلاد دون اختبارات "بي سي أر".

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