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    جنود الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، فلسطين، إسرائيل 14 مايو 2021

    مسؤول عسكري إسرائيلي يتحدث عن الحرب مع إيران محذرا من سباق تسلح نووي

    © REUTERS / BAZ RATNER
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    قال الجنرال في الجيش الإسرائيلي المكلف بالملف الإيراني، طال كالمان، إن إسرائيل تفضل حلا دبلوماسيا لوقف الأطماع النووية الإيرانية، مؤكدا في الوقت ذاته أنها "تستعد لسيناريوهات أخرى أيضا".

    علم إيران على خلفية توهج ناري لغاز في حقل سوروش النفطي في الخليج الفارسي، إيران 25 يوليو/ تموز 2018
    © REUTERS / Raheb Homavandi
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    وفي أول مقابلة مع صحيفة بحرينية، حذر كالمان، في تصريحات مع "صحيفة الأيام"، من أن "إسرائيل تستعد لسيناريوهات أخرى، إذا فشلت تلك المفاوضات"، مؤكدا أن "برنامج إيران النووي يمثل تهديدا ليس فقط على إسرائيل وإنما على العالم بأسره أيضا".

    وحذر كالمان من وجود سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، مؤكدا أن الدول الأخرى قد ترغب أيضا في الحصول على سلاح نووي. وأكد في الوقت ذاته أن "إسرائيل مازالت تؤمن بضرورة الحاجة إلى حل دبلوماسي"، متوقعا عودة إيران إلى المفاوضات من خلال التحركات الصحيحة، والتي قال إنها يجب أن تكون صارمة.

    وقال: "جزء من عملي هو بناء الخطط والقدرات الإسرائيلية للصراع مع إيران. لا نريد الصراع، لا نريد الحرب. نريد حل هذه المشكلة دبلوماسيا. لكن عندما يكون أمامك جانب عدواني، يقوم ببناء قدرات عسكرية، فعلينا أن نستعد لسيناريوهات أخرى".

    وكان عضو كنيست إسرائيلي طالب بالهجوم على إيران عسكريا في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس السبت، عن عضو الكنيست الإسرائيلي الحالي عن حزب الليكود المعارض، تساحي هنغابي، مطالبة بلاده بالهجوم على إيران، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النووي الإيراني مع نهاية العام الحالي.

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