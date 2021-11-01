واشنطن: نتابع الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية بعد تقارير عن نشاط روسي "غير عادي"

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن بلاده تتابع الأوضاع على الحدود الأوكرانية-الروسية على خلفية تقارير عن "نشاط روسي غير عادي".

واشنطن- سبوتنيك. وذكر المتحدث في إحاطة اليوم الاثنين: "نعلم بشأن تقارير عن نشاط عسكري روسي غير عادي بالقرب من أوكرانيا، وسنواصل التشاور مع الشركاء والحلفاء حول هذه المسألة. لا أستطيع التحدث عن النوايا الروسية، لكننا نتابع الموقف في المنطقة".

ولفت إلى أن أي خطوات للتصعيد أو التصرفات العدوانية تستدعي قلق الولايات المتحدة.

يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية تعرب عن قلقها في الآونة الأخيرة بشأن مزاعم بشأن "أعمال عدوانية" روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

من جانبه، صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن روسيا تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، مؤكدا أن هذا لا يهدد أحدا.