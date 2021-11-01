إصابة وزير الخارجية الإيراني بفيروس كورونا ويمارس عمله من الحجر الصحي

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، عن إصابة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للحجر الصحي.

وأوضحت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن عبد اللهيان ثبتت إيجابية الفحص الخاص بإصابته بفيروس كورونا المستجد اليوم، مشيرة إلى خضوعه للحجر الصحي.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، تأكيده على أن الوزير خضع لحجر صحي، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة ويمارس نشاطه في الحجر.

وبلغت أعداد الإصابات في إيران بفيروس كورونا المستجد أكثر من 5.9 مليون شخص، توفي من بينهم قرابة 126 ألف حالة.

>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار إيران مع سبوتنيك.