قتلى في إطلاق نار بين حرس رئاسي وقوات مصرية لحفظ السلام

قتل أحد الأشخاص المدنيين، خلال تبادل إطلاق نار، مساء اليوم الاثنين، أمام منزل رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، بين الحرس الرئاسي العسكري، والكتيبة المصرية لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

بانغي- سبوتنيك . وقالت وزيرة خارجية جمهورية أفريقيا الوسطى، سيلفي بيبو تيمون، لوكالة "سبوتنيك"، إن "تبادل إطلاق نار وقع اليوم بين الحرس الرئاسي العسكري الذي يحمي رئيس الجمهورية، وأفراد تابعين للكتيبة المصرية في قوات حفظ السلام في إفريقيا الوسطى [مينوسكا]؛ مما أسفر عن مقتل مدني"، دون مزيد من التفاصيل.

تجدر الإشارة إلى أن مقر الكتيبة المصرية يقع على بعد بين 200 إلى 300 مترا من القصر الرئاسي في بانغي عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى.

وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى تدهورا أمنيا، منذ أواخر 2013، حينما اندلعت اشتباكات في العاصمة، بين مسلحي جماعة "سيليكا" الإسلامية وقوات مسيحية.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، بنهاية يوليو/ تموز 2018، فقد أجبر النزاع المتصاعد، الذي راح ضحيته الآلاف، نحو مليون شخص على مغادرة قراهم، وجراء هذا الوضع المتدهور، تم إرسال قوات حفظ السلام الأممية، للمساعدة في إعادة الأمن إلى هذه الدولة.

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