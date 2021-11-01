أسعار القمح الأمريكي ترتفع لأعلى مستوى في أكثر من 8 أعوام

زيادة قياسية شهدتها أسعار العقود الأمريكية الآجلة للقمح، اليوم الاثنين، إذ تعتبر الأعلى خلال السنوات الثمانية الماضية.

يأتي ذلك في ظل الطلب القوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية.

وبحسب رويترز، جاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير أبرزها صفقة ضخمة حجمها 1.3 مليون طن اشترتها السعودية.

وينتظر المتعاملون نتائج مناقصة من مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم.

وقال محللون، إن سوق القمح ترتفع إلى مستويات جديدة وسط طلب عالمي قوي.

وسجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية أعلى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام.

وعزز حصاد ضعيف للقمح في الربيع ورسوم تصدير فرضتها روسيا، توقعات بشح نسبي في الإمدادات هذا الموسم.

وقال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي واصلت الارتفاع الأسبوع الماضي، بعد صعودها على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

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