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    رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مصافحا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خارج قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، 22 أغسطس/آب 2019

    ترحيب بريطاني بقرار فرنسا تأجيل العقوبات في نزاع صيد الأسماك

    © REUTERS / GONZALO FUENTES
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    رحبت الحكومة البريطانية بإعلان نظيرتها الفرنسية، اليوم الاثنين، تأجيل تنفيذ عقوبات في نزاع صيد الأسماك بين البلدين.

    وقال المتحدث إن بريطانيا جاهزة لمواصلة مناقشات مكثفة لتسوية النزاع.

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باريس، فرنسا 6 سبتمبر 2021
    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    ماكرون يهدد بخطوات ضد لندن إذا استمرت في "عدم احترامها" لـ"بريسكت"

    وأضاف أن لندن ترى أن هناك حاجة إلى مناقشات معمقة، لتذليل صعوبات في العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حكومته أرجات تنفيذ عقوبات على بريطانيا في نزاع على صيد الأسماك حتى نهاية الثلاثاء، بينما يناقش الجانبان مقترحات جديدة لتسوية النزاع.

    وتجادل فرنسا بأن بريطانيا لا تفي باتفاق بعد بريكست، بشأن الوصول إلى مصائد الأسماك البريطانية.

    وقالت في وقت سابق إنه اعتبارا من منتصف ليل الاثنين (2300 بتوقيت غرينتش) فإنها ستنفذ عقوبات تشمل تشديد إجراءات تفتيش الشاحنات القادمة من بريطانيا، ومنع سفن الصيد البريطانية من الرسو في الموانئ الفرنسية.

    وأبلغ ماكرون الصحفيين على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو باسكتلندا "المناقشات استؤنفت بعد ظهر اليوم على أساس مقترح قدمته لرئيس الوزراء (بوريس) جونسون. هناك حاجة لمواصلة المحادثات."

    وأضاف قائلا، "سنرى أين سنكون غدا في نهاية اليوم، لمعرفة ما إذا كانت الأمور قد تغيرت فعلا".

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