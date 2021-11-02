السفير البريطاني في تل أبيب يعتذر لوزيرة الطاقة الإسرائيلية عن "سلوك مشين" في قمة المناخ

اعتذر السفير البريطاني لدى تل أبيب نيل ويغان، لوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، عن عدم تمكنها من الوصول إلى مجمع المؤتمرات في قمة المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية شمال المملكة المتحدة.

وقال ويغان في تغريدة في حسابه على تويتر: "من المؤسف للغاية أن نسمع أن الوزيرة الحرار لم تتمكن من حضور مؤتمر قمة المناخ. أعتذر من صميم قلبي للوزيرة".

I am disturbed to hear that @KElharrar was unable to attend meetings at #COP26 I apologise deeply and sincerely to the Minister. We want a COP Summit that is welcoming and inclusive to everyone. — Neil Wigan (@FCDONeilWigan) November 1, 2021

وأمس الاثنين، لم تتمكن الوزيرة الإسرائيلية التي تتنقل عبر كرسي متحرك من الوصول إلى قاعة المؤتمرات، واضطرت للانتظار في الخارج لمدة ساعتين قبل أن تعود أدراجها إلى الفندق الذي تقيم فيه.

وأغلقت السلطات البريطانية جميع الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد القمة، ولم تسمح للسيارة الخاصة التي تقل الحرار من العبور، واقترحت بدلا من ذلك نقلها بإحدى السيارات الأخرى التي لم تكن مصممة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الحرار في تصريحات نقلتها قناة "كان" الرسمية: "ذهبت إلى مؤتمر المناخ لدفع مكافحة مشتركة لأزمة المناخ من خلال اجتماعات مع نظرائي حول العالم".

وأضافت: "لسوء الحظ، لم يكن ذلك ممكنا بسبب مشكلة إمكانية الوصول، والتي لم يعد لها مكان في عام 2021. من المحزن أن الأمم المتحدة، التي تعزز إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، لا تطبق هذه القيم على الفعاليات التي تعقدها".

فيما قالت الوزيرة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عقب الواقعة: "كان من المستحيل ركوب السيارة ولم أستطع القيام بهذه المسافة بشكل مستقل...إنه سلوك شائن وما كان يجب أن يحدث. لقد جئت لأغراض معينة ولم أستطع تحقيقها اليوم".

من جانبه، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي ألقى كلمة خلال قمة المناخ على الواقعة بالقول إنها "غير مقبولة"، متعهدا بالسماح لها بالدخول في اجتماعات اليوم الثلاثاء ضمن موكبه الخاص.

والحرار هي وزيرة الطاقة الإسرائيلية عن حزب "هناك مستقبل" برئاسة وزير الخارجية يائير لابيد، وتتنقل على كرسي متحرك على خلفية إصابتها بضمور العضلات.

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