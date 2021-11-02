إغلاق مضيق البوسفور أمام السفن العابرة بسبب الضباب... صور

أفادت قناة "إن تي في"، اليوم الثلاثاء، أن مضيق البوسفور مغلق مؤقتًا أمام سفن الترانزيت بسبب الضباب الكثيف.

وذكرت القناة التلفزيونية أن "الضباب الذي بدأ في إسطنبول ليلاً اشتد في الصباح. بسبب الضباب أغلق مضيق البوسفور مؤقتاً أمام سفن الترانزيت في كلا الاتجاهين".

مضيق البوسفور هو مضيق بين أوروبا وآسيا الصغرى، يربط البحر الأسود ببحر مرمرة. يقترن مع الدردنيل، ويربط البحر الأسود ببحر إيجة، وهو جزء من البحر الأبيض المتوسط. يعد مضيق البوسفور جزءًا من الحدود بين أوراسيا وأضيق مضيق عابر للقارات في العالم.