بريطانيا ترحب بإفراج فرنسا عن سفينتها المحتجزة... هل تنتهي أزمة الصيد في المانش؟

أعلنت بريطانيا أن فرنسا أطلقت سراح سفينتها "كورنليس جيران جان" والتي احتجزت في المياه الفرنسية، الأسبوع الماضي.

ورحبت لندن بقرار فرنسي يؤجل فرض عقوبات تجارية عليها بسبب الخلاف حول صيد الأسماك، حسب وكالة "رويترز".

وأكد وزير البيئة البريطاني، جورح يوستيس، إطلاق سراح السفينة المحتجزة.

وتابع يوستيس: الفرنسيون اتخذوا القرار للعدول عن تهديداتهم، ونحن نرحب بذلك".

وأشارت "رويترز" إلى أن بيانات تعقب السفينة تظهر أنها لا تزال في لو هافر.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هدد المملكة المتحدة بـ "إجراءات انتقامية" ابتداءً من اليوم الثلاثاء، في حال لم تغير موقفها بشأن ملف الصيد.

ودعت بريطانيا فرنسا، أمس، للتراجع عن موقفها بخصوص الخلاف القائم حول رخص الصيد في بحر المانش ما بعد البريكست، وأنذرتها أن يحصل هذا التراجع في غضون 48 ساعة، وإلا ستواجه إجراءات قانونية.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، في وقت سابق: " قلناها، ونحن نفعل ذلك. لن يتأثر الصيادون بالبركست، نعلن عن إجراءات انتقامية لحماية صيادي الأسماك اعتبارا من 2 نوفمبر. يظل الحوار مفتوحًا لكننا سندافع دائمًا عن مصالحنا".

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