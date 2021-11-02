وسائل إعلام: مقاتلو "داعش" يهاجمون مستشفى في كابول

ذكرت وكالة بختار المحلية أن الهجوم على مستشفى في كابول نفذه مسلحون من تنظيم "داعش" (الإرهابي).

وبحسب الوكالة، فجّر أحد أعضاء المجموعة نفسه عند مدخل المستشفى، ودخل عدد آخر من الإرهابيين المبنى ويقاومون طالبان (حركة طالبان محظورة في روسيا).

سعید خوستی، سخن‌گوی وزارت داخله‌ی طالبان در تویتی گفته که این انفجار تلفاتی هم در پی داشته، اما هنوز رقم آن مشخص نشده است. اما شفاخانه‌ی ایمرجنسی در کابل هم گفته است که از این رویداد تاکنون ۹ زخمی به این شفاخانه منتقل شده‌اند.#Kabul https://t.co/zsMJuPSFNP — اطلاعات روز | Etilaatroz (@Etilaatroz) November 2, 2021

وفي وقت سابق، أكد شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، أن مسلحين اقتحموا مستشفى عسكريا في العاصمة الأفغانية كابول، بعد هجوم انتحاري استهدف مدخل المستشفى، وسط تبادل إطلاق نار مع عناصر من حركة طالبان.

وقال شاهد عيان لـ"سبوتنيك" إن مجموعة من الانتحاريين دخلوا المستشفى العسكري في كابول بعد تفجيرهم مدخل المستشفى، وسط استمرار تبادل إطلاق النار مع عناصر من طالبان، فيما أكد مصدر لـ"سبوتنيك" وقوع انفجارين متتاليين بالقرب من المستشفى.