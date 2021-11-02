مقتل 15 شخصا وإصابة 34 في انفجار بمستشفى في كابول

قال مسؤول أمني بحركة "طالبان"، إن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 34 آخرون في الانفجار الذي وقع بمستشفى في كابول.

ووقع الانفجار بالقرب من مستشفى في كابول، حسب متحدث بحركة طالبان (المحظورة في روسيا).

وقالت منظمة إغاثة إيطالية عاملة في كابول، إن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم إثر التفجيرات في المستشفى العسكري بالعاصمة كابول.

وقالت وكالة "سبوتنيك" إن مسلحين اقتحموا مستشفى عسكري في كابول بعد تفجير مدخله وسط تبادل إطلاق نار مع عناصر من طالبان.

وكان شاهد عيان قد قال لـ"سبوتنيك" أن مجموعة من الانتحاريين دخلوا المستشفى العسكري في كابول بعد تفجيرهم مدخل المستشفى، وسط استمرار تبادل إطلاق النار مع عناصر من طالبان، فيما أكد مصدر لـ"سبوتنيك" وقوع انفجارين متتاليين بالقرب من المستشفى.

وذكرت وكالة "بختار" المحلية أن الهجوم على مستشفى في كابول نفذه مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

وبحسب الوكالة، فجّر أحد أعضاء المجموعة نفسه عند مدخل المستشفى، ودخل عدد آخر من الإرهابيين المبنى وهم يقاومون طالبان.

يمكنكم متابعة أخبار حركة طالبان عبر "سبوتنيك".