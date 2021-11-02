بعد ضجة منعها من الدخول... وزيرة الطاقة الإسرائيلية تصل إلى قمة المناخ برفقة بينيت... فيديو

وصلت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، اليوم الثلاثاء، إلى مجمع المؤتمرات في مدينة غلاسكو الاسكتلندية برفقة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، غداة ضجة واسعة خلّفها منعها من الوصول إلى القاعة، أمس.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، ظهرت الحرار (44 عاما)، التي تتنقل على كرسي متحرك، على خلفية إصابتها بضمور العضلات خلال دخولها مكان انعقاد القمة بصحبة بينيت.

وتعهد بينيت، أمس، بدخول الحرار إلى قمة المناخ، ضمن موكبه، بعد واقعة وصفتها الوزيرة الإسرائيلية بالمشينة.

המבוכה בגלזגו | לאחר שלא יכלה אתמול להיכנס, השרה אלהרר הגיעה הבוקר למתחם הוועידה עם ראש הממשלה בנט@MoavVardi pic.twitter.com/k1v6qsbKBK — כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2021

وأمس الاثنين، فشلت الحرار في الوصول إلى قاعة المؤتمرات، واضطرت للانتظار في الخارج لمدة ساعتين قبل أن تعود أدراجها إلى الفندق الذي تقيم فيه.

وأغلقت السلطات البريطانية جميع الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد القمة، ولم تسمح للسيارة الخاصة التي تقل الحرار من العبور، واقترحت بدلا من ذلك نقلها بإحدى السيارات الأخرى التي لم تكن مصممة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت الحرار في تصريحات نقلتها قناة "كان" الرسمية: "ذهبت إلى مؤتمر المناخ لدفع مكافحة مشتركة لأزمة المناخ من خلال اجتماعات مع نظرائي حول العالم".

وأضافت: "لسوء الحظ، لم يكن ذلك ممكنا بسبب مشكلة إمكانية الوصول، والتي لم يعد لها مكان في عام 2021. من المحزن أن الأمم المتحدة، التي تعزز إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، لا تطبق هذه القيم على الفعاليات التي تعقدها".

فيما قالت الوزيرة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عقب الواقعة: "كان من المستحيل ركوب السيارة ولم أستطع القيام بهذه المسافة بشكل مستقل...إنه سلوك شائن وما كان يجب أن يحدث. لقد جئت لأغراض معينة ولم أستطع تحقيقها اليوم".

وأثارت الواقعة حالة من الغضب في إسرائيل عبر عنها وزير الخارجية يائير لابيد الذي تنتمي الحرار إلى حزبه "هناك مستقبل" بالقول في تغريدة بتويتر: "ملاحظة لمنظمي مؤتمر المناخ في غلاسكو: من المستحيل حماية مستقبلنا ومعالجة أزمة المناخ، إذا لم نهتم أولا بالناس وبضمان إمكانية الوصول لذوي الإعاقة".

הערה למארגני ועידת האקלים בגלזגו: אי אפשר לדאוג לעתיד, לאקלים, ולקיימות אם לא נדאג קודם לבני האדם, לנגישות ולאנשים עם מוגבלויות. מברך מכאן את שרת האנרגיה המצוינת שלנו @KElharrar, על פעילותה למען איכות הסביבה והאנרגיות המתחדשות. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) November 1, 2021

واعتذر السفير البريطاني لدى تل أبيب نيل ويغان، لوزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، عن عدم تمكنها من الوصول إلى مجمع المؤتمرات في قمة المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية شمال المملكة المتحدة.

وقال ويغان في تغريدة في حسابه على تويتر: "من المؤسف للغاية أن نسمع أن الوزيرة الحرار لم تتمكن من حضور مؤتمر قمة المناخ. أعتذر من صميم قلبي للوزيرة".

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