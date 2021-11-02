نيجيريا... مسلحون يختطفون 4 موظفين وأبنائهم في جامعة أبوجا

اختطف مسلحون في نيجيريا، أربعة موظفين في جامعة أبوجا، اليوم الثلاثاء.

وقالت الجامعة في بيان لها، نقلته وكالة "رويترز"، إن مسلحين اختطفوا أربعة موظفين وأبنائهم، في حادث وصفته الجامعة بـ"النادر".

وتابعت الجامعة: أفراد يشتبه بأنهم قطاع طرق هاجموا مقرات لموظفي الجامعة صباح اليوم، وتم رصد اختطاف 4 عاملين وأبنائهم.

وشنت عصابات مسلحة نهاية العام الماضي، عمليات اختطاف على عدد من المدارس، وقرى أغلبها يقع شمال غربي البلاد.

يشار إلى أن نيجيريا تشهد في الآونة الأخيرة زيادة لافتة في معدل الهجمات التي تشنها مجموعات خارجة على القانون.

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