تسجيل
12:46 GMT02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020

    "جهزوا الأسلحة ودافعوا عن بيوتكم"... سلطات أديس أبابا تدعو السكان للدفاع عن العاصمة

    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0b/1047150563_0:143:2509:1555_1200x675_80_0_0_8fde8e365ce4febd0e5ac65d4ccd9d6a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202111021050605478-%D8%AC%D9%87%D8%B2%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%85-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9/

    وجهت سلطات العاصمة الإثيوبية، أديس بابا، نداء إلى سكان المدينة تدعوهم إلى الاستعداد للدفاع عن بيوتهم وأحيائهم، بعدما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المسلحة الزحف صوب العاصمة، في تطور وصف بالـ"الخطير".

    وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية، دعت السلطات السكان أن يستخرجوا تراخيص بحمل أسلحتهم وأن يتجمعوا في الأحياء السكنية، للدفع عن الأحياء التي يقيمون فيها، ومواجهة قوات تيغراي التي تقاتل الحكومة المركزية منذ عام.

    منطقة تيغراي، إثيوبيا مارس 2021
    © REUTERS / BAZ RATNER
    قوات تيغراي تتحد مع قوات أورومو وتخططان للزحف نحو العاصمة الإثيوبية 

    وأوضح البيان: "يستطيع السكان التجمع في محال إقامتهم وأن يحرسوا الأماكن القريبة منهم... ننصح من بحوزتهم أسلحة ولكنهم لا يستطيعون المشاركة في حراسة الأماكن القريبة منهم بأن يسلموا هذه الأسلحة إلى الحكومة أو إلى أقرب أقاربهم أو أصدقائهم"، وفقا لـ"رويترز".

    وبحسب البيان، أكدت السلطات أنها "تجري تفتيشا من بيت إلى بيت في العاصمة وتلقي القبض على مثيري الاضطرابات".

    والأحد الماضي، طالب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، المواطنين في إثيوبيا بحمل السلاح والقتال ضد جبهة تحرير تيغراي التي تصنفها أديس أبابا إرهابية.

    وحذر مواطنيه من الاستماع إلى الدعاية السلبية التي تبثها الجبهة ودعاهم للاتحاد معا من أجل دفن الجبهة.

    واعتبر أن التحديات التي يواجهها الآن تبدو معقدة ومستعصية على الحل. لكن الوقوف معا والبقاء منظمين سيهزم أي شر.

    وتمكنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي خلال الأيام الأخيرة، من السيطرة على عدة بلدات، وأكدت مساء أمس أنها تبحث الزحف على أديس ابابا التي تبعد نحو 380 كيلومترا عن مواقعها المتقدمة.

    وقال متحدث باسم قوات إقليم‭‬‬ تيغراي الإثيوبي، أمس، إن قواته انضمت إلى قوات من إقليم أورومو التي تقاتل أيضا الحكومة المركزية، مضيفا أنهم يدرسون الزحف إلى العاصمة.

    وأضاف جيتاتشو رضا، المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي: "انضممنا إلى جيش تحرير‭‭ ‬‬أورومو (جبهة تحرير أورومو)، وإذا كان تحقيق أهدافنا في تيغراي سيتطلب أن نزحف إلى أديس أبابا، فسنفعل ذلك". وأكد: "لكننا لا نقول إننا نزحف الآن إلى أديس أبابا".

    >> يمكنك متابعة المزيد من أخبار إثيوبيا عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    قوات تيغراي تتحد مع قوات أورومو وتخططان للزحف نحو العاصمة الإثيوبية 
    جبهة تحرير تيغراي تعلن السيطرة على مدينة كومبولتشا بإقليم أمهرة في إثيوبيا
    آبي أحمد يطالب شعبه بحمل السلاح والقتال ضد جبهة تحرير تيغراي
    أديس أبابا تتهم جبهة تيغراي بقتل أكثر من 100 شاب
    صراع عنيف بين القوات الإثيوبية وجبهة تيغراي للسيطرة على مدينة رئيسية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار إثيوبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مدربة الأسلحة النارية السعودية، منى الخريص، تعلّم فتى سعوديًا الاستخدام الآمن للأسلحة في ميدان الرماية Top-Gun في الرياض، المملكة العربية السعودية، 28 أكتوبر 2021
    الحسناء السعودية التي تعشق الأسلحة النارية
    الأسد يتوقع حروبًا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    الأسد يتوقع حروبا جديدة لأمريكا بعد فشلها في أفغانستان والعراق
    إنفوجرافيك... ما هي أنوع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    ما هي أنواع طائرات القوات الجوية الإسرائيلية؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك