رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ولي عهد البحرين في لقاء "تاريخي" بين البلدين

التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، بولي العهد البحريني ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

القاهرة - سبوتنيك. ونشرت رئاسة الوزراء الإسرائيلية صورة للقاء الطرفين، وكتبت "لقاء تاريخي في غلاسكو: أول لقاء بين رئيس وزراء إسرائيلي وولي العهد البحريني".

لأول مرة: التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم بولي العهد البحريني ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة 🇮🇱🇧🇭@AmichaiStein1 pic.twitter.com/N2Ag5FQLCP — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 2, 2021

وتابعت: "التقى رئيس الوزراء بينيت قبل قليل على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، ولي عهد ورئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة".

ونشر موقع "إسرائل في الخليج"عبر حسابه على "تويتر"، صورة للقاء بينيت بالأمير سلمان بن حمد آل خليفة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية على هامش قمة المناخ.

وكانت صحيفة "القدس" قد أفادت، أمس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيلتقى، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء البحريني وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، على هامش مشاركتهما في قمة المناخ في غلاسكو.

ووصف موقع صحيفة "يسرائيل هيوم العبري"، الاجتماع بـ "التاريخي"، مشيرًا إلى أنه أول لقاء لبينيت مع مسؤول كبير من إحدى دول اتفاقية أبراهام الموقعة بين إسرائيل ودول عربية لتطبيع العلاقات.

والتقى بينيت، أمس الاثنين، وللمرة الأولى بعد توليه منصبه، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش القمة.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن بينيت ناقش مع ماكرون قضية فضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" الذي تصنعه شركة NSO، وذلك بعد أنباء عن اختراق هاتف ماكرون بواسطة البرنامج واتفقا على الاستمرار في معالجة القضية بـ"طريقة هادئة وشفافة".

ومن بين القضايا الإقليمية الأخرى، ناقش بينيت وماكرون الملف النووي الإيراني واستمرار تخصيبها لليورانيوم.