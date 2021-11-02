المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني: نريد حلا توافقيا مع فرنسا حول مصائد الأسماك

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن بلاده تريد الوصول إلى حل مع فرنسا بشأن النزاع على مصائد الأسماك.

ووفقا لتصريحات نقلتها "رويترز"، قال المتحدث باسم بوريس جونسون: "نريد إيجاد حل توافقي معًا إذا استطعنا"، لافتا إلى أن بلاده تهدف إلى تسوية نزاع مصائد الأسماك بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكانت التورات قد تصاعدت بين البلدين الأوربيين خلال الأسبوع الأخير، بشأن منح بريطانيا تراخيص الصيد، لدرجة أن احتجزت فرنسا إحدى السفن البريطانية، وأبلغت قائدها بمثوله أمام المحكمة في أغسطس/ آب المقبل.

وقد أفرجت فرنسا عن السفينة "كورنليس جيران جان" والتي احتجزت في المياه الفرنسية، الأسبوع الماضي، فيما رحبت لندن بالقرار الفرنسي، مؤكدة أنه يؤجل فرض عقوبات تجارية عليها بسبب الخلاف حول صيد الأسماك.

وأكد وزير البيئة البريطاني، جورح يوستيس، إطلاق سراح السفينة المحتجزة، قائلا: "الفرنسيون اتخذوا القرار للعدول عن تهديداتهم، ونحن نرحب بذلك".

وكانت فرنسا قد توعدت بإجراءات "انتقامية"، تعتزم تطبيقها بداية من اليوم الثلاثاء.

وفيما بدا أن مسار الحوار بدأ يستأنف، يوم أمس الاثنين، بين باريس ولندن، فإن كثيرين يعلقون آمالا على زيارة إلى باريس الخميس المقبل، يقوم بها وزير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست، بناء على دعوة من السلطات الفرنسية.

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