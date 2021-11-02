غريتا تونبرغ من خارج قمة "كوب 26": قادة العالم يتظاهرون فقط بالاهتمام بأزمة المناخ

اتهمت الناشطة البيئية السويدية، غريتا ثونبرج، رؤساء العالم في قمة المناخ العالمية "كوب 26" التي تجري في غلاكسو بأسكتلندا، بأنهم "يتظاهرون" فقط بالاهتمام بأزمة المناخ.

وقالت في تجمع حاشد بالقرب من المؤتمر في غلاسكو، أمس الاثنين، إن "الدول المعنية فشلت في الالتزام بإجراءات يمكن أن يكون لها تأثير ملموس على تغير المناخ"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأشارت تونبرغ البالغة من العمر 18 عاما إلى أن مؤتمر "كوب 26" لا يختلف إلى حد بعيد عن كافة نسخه السابقة، و"هذا لم يقودنا إلى أي نتيجة"، بحسب رأيها.

وقالت غريتا تونبرغ الحائزة على لقب "شخصية العام" من مجلة "تايم" الأمريكية عام 2019: "يوجد داخل قمة "كوب 26" سياسيون وأشخاص في السلطة يتظاهرون بأخذ مستقبلنا على محمل الجد، وهم لم يقودونا إلى أي نتيجة".

وشددت تونبرغ أن "التغيير لن يتحقق من داخل مبنى قمة المناخ العالمي، وهذه ليست هي الزعامة"، بحسب رأيها.

وقالت منفعلة:

"نحن نقول لا لمزيد من "كذا وكذا وكذا"، ولا لمزيد من الاستغلال للناس وطبيعة الكوكب، ولا لمزيد من الاستغلال، ولا لمزيد من الاستغلال مهما كان الأمر الذي يمارسونه في الداخل".

يشار إلى أن غريتا تونبرغ لم تتلق دعوة رسمية لحضور قمة المناخ العالمي "كوب 26" في غلاسكو الأسكتلندية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، صرح يوم الأحد أن فرص اعتبار قمة المناخ العالمي "كوب 26" ناجحا بنسبة "6 من 10".

وحققت القمة إنجازا، بعدما أن اتفق أكثر من 100 من رؤساء العالم على إنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، بما في ذلك البرازيل والصين.