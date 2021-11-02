بايدن يحرم إثيوبيا من امتيازات تجارية بسبب انتهاكات الحكومة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إلغاء المعاملة التفضيلية في التجارة لإثيوبيا، بسبب انتهاكات الحقوق في حملتها العسكرية على منطقة تيغراي المضطربة.

وفي إشعار للكونغرس، قال بايدن إنه ألغى أيضا إدراج غينيا ومالي (شهدتا انقلابين عسكريين هذا العام) بقانون النمو والفرص في أفريقيا، وهو اتفاق تاريخي لعام 2000 ألغى الرسوم الأمريكية على معظم الصادرات من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

يتبع...