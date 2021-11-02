واشنطن تحرم 3 دول أفريقية من الوصول للأسواق الأمريكية دون رسوم

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إلغاء تصنيف إثيوبيا وغينيا ومالي كدول مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا) الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن في خطاب موجه إلى الكونغرس نشره موقع البيت الأبيض: "أقدم إخطارا مسبقا بأنني أعتزم إلغاء تصنيف إثيوبيا وغينيا ومالي كدول مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)".

وأضاف بايدن أنه "اتخذ هذه الخطوة لأن إثيوبيا ومالي وغينيا لا تفي بالمتطلبات الواردة في المادة 104 من قانون أغوا".

وأشار بايدن في خطابه إلى مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا وغينيا وغياب التعددية السياسية في مالي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن قرار حرمان هذه الدول من الاستفادة من قانون "أغوا" سيسري اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022، لافتا إلى أن الحكومة الأمريكية ستواصل تقييم الأوضاع في الدول الثلاث وما إذا كانت ستحرز تقدما نحو تلبية متطلبات قانون "أغوا".