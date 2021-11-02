جونسون: على بريطانيا التعلم من إسرائيل

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن على بلاده التعلم من إسرائيل.

جاء تصريح جونسون خلال لقائه بنظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، على هامش قمة المناخ في مدينة جلاسكو البريطانية "COP26"، الذي أكد خلاله أن على بلاده التعلم من حملة تطعيم الجرعة الثالثة للقاح كورونا التي أجرتها إسرائيل.

رئيس الوزراء بينيت التقى رئيس الوزراء البريطاني جونسون على هامش #COP26 وقال له: "غيرنا سياسة إسرائيل في مجال المناخ. أنتم صديق عظيم لإسرائيل".



وقال السيد جونسون: "على بريطانيا التعلم من حملة تطعيم الجرعة الثالثة للقاح كورونا التي أجرتها إسرائيل. علينا التحرك بسرعة إسرائيلية"! pic.twitter.com/bg6fimtoT0 — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) November 2, 2021

وأثنى بوريس جونسون على إسرائيل ومدى تعاطيها مع فيروس كورونا، قائلا: "علينا التحرك بسرعة إسرائيلية".

وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد الماضي، إن حكومته بصدد تخصيص 10 مليارات شيكل (3.11 مليارات دولار)، لمواجهة الموجات المستقبلية من فيروس كورونا.

وقال بينيت خلال اجتماع حكومته إن هذا المبلغ سيكون بمثابة "شبكة أمان اقتصادية وطبية" لموجات كورونا المستقبلية، على ما أفادت قناة "كان" الرسمية.

وأضاف: "اتفقت مع وزير المالية أفيغدور ليبرمان على مخطط لتوسيع إطار الميزانية في عام 2022، كجزء من استخلاص الدروس من الموجات السابقة".

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