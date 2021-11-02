إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد زحف قوات تيغراي نحو أديس أبابا

القاهرة - سبوتنيك. قالت إذاعة "فانا" الإثيوبية إن "مجلس الوزراء أعلن فرض حالة الطوارئ على كافة أنحاء البلاد، كما ناقش آخر التطورات الجارية في البلاد".

قال متحدث باسم قوات إقليم‭‬‬ تيغراي الإثيوبي المتمردة، اليوم الاثنين، إنها انضمت إلى قوات من إقليم أورومو تقاتل أيضا الحكومة المركزية، مضيفا أنهم يدرسون الزحف إلى العاصمة.



وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، يوم الأحد، السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسي الاستراتيجية في الإقليم ذاته.