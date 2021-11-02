الولايات المتحدة تتعهد بخفض "حاد" لانبعاثات غاز الميثان

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن لوائح تنظيمة جديدة تهدف إلى الحد "بشكل حاد" من انبعاثات غاز الميثان من صناعة النفط والغاز الطبيعي، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ العالمية.

وجاء الإعلان تزامنا مع حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة المناخ "كوب 26" في غلاسكو، الذي انضمت خلاله عشرات الدول إلى التعهد الأمريكي- الأوروبي الذي ينص على خفض انبعاثات الميثان - أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري - بنسبة 30% هذا العقد.

من جانبها قالت وكالة حماية البيئة الأمريكية إنها تقترح خطوات جديدة شاملة لخفض حاد للتلوث الناجم عن صناعة النفط والغاز الطبيعي، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان الوكالة.

وأضاف البيان أن القاعدة التنظيمية المقترحة من شأنها خفض 41 مليون طن من انبعاثات الميثان بين عامي 2023 و2035، وهو ما يعادل 920 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون".

وبحسب الوكالة، ستكون هذه الكمية أكثر من كمية ثاني أكسيد الكربون التي انبعثت من جميع سيارات الركاب والطائرات التجارية الأمريكية في عام 2019.

وتنطبق القاعدة الجديدة ليس فقط على مصادر النفط والغاز الحالية ولكن على تلك التي سيتم تدشينها في المستقبل.

كما طلبت الوكالة من الولات تطوير خططها للحد من انبعاثات غاز الميثان عبر مئات الآلاف من المصادر الموجودة على الصعيد الوطني بالفعل، قائلة إنها تتوقع إصدار القاعدة التنظيمية بشكلها النهائي قبل العام الجديد.

وقال مايكل ريغان، مدير وكالة حماية البيئة: "بينما يجتمع زعماء العالم في هذه اللحظة المحورية في غلاسكو، أصبح من الواضح كليا أن الولايات المتحدة عادت وتقود مواجهة أزمة المناخ بطموح جريء".

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