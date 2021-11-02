داعش يتبنى المسؤولية عن الهجوم على مستشفى في كابول

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية [الإرهابي محظور في روسيا] المسؤولية عن الهجوم الإرهابي على مستشفى في كابول، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس مع الإشارة إلى بيان التنظيم.

موسكو – سبوتنيك. ووفقاً للوكالة، أجرى 5 مسلحي داعش هجمات متزامنة ومتناسقة.

وكانت وكالة بختار المحلية ذكرت أن الهجوم على مستشفى في كابول نفذه مسلحون من تنظيم "داعش" (الإرهابي).

وبحسب الوكالة، فجّر أحد أعضاء المجموعة نفسه عند مدخل المستشفى، ودخل عدد آخر من الإرهابيين المبنى ويقاومون طالبان (حركة طالبان محظورة في روسيا).

هذا وكان شاهد عيان قد أفاد لوكالة "سبوتنيك" بأن مجموعة من الإرهابيين تسللت إلى مبنى أحد المستشفيات في العاصمة الأفغانية الذي حدثت قربه انفجارات، وثم بدأت اشتباكات مع طالبان [تنظيم إرهابي محظور في روسيا]. وصرح المصدر أن 23 شخصاً توفوا و50 أصيبوا بجروح إثر الحادث.

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