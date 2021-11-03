ستولتنبرغ يناقش التعاون الدفاعي مع رؤساء دول أوروبا الشمالية

أعلن المجلس الشمالي، أن التعاون في مجال الدفاع سيكون أحد المواضيع الأساسية خلال جلسة المجلس التي ستجري في كوبنهاغن بمشاركة رؤساء حكومات فنلندا، السويد، الدنمارك، أيسلندا والنرويج.

هلسنكي – سبوتنيك. وجاء في بيان المجلس: "التعاون في مجال الدفاع يصبح موضوعاً مركزياً أكثر وأكثر في تعاون الدول الشمالية. سيكون أيضاً إحدى المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال جلسة المجلس الشمالي في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث سيتم دعوة الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ... سيلقي خطاباً خلال الجلسة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر".

كما ستجري اليوم الأربعاء، في كوبنهاغن، في إطار جلسة المجلس الشمالي، لقاءات وزراء البيئة والمناخ لدول المنطقة، وستترأس الوزيرة الفنلندية كريستا ميكونين هذه اللقاءات.

هذا وتأسست منظمة التعاون الحكومي والبرلماني لدول أوروبا الشمالية في عام 1971، ويقع مقر المنظمة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

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