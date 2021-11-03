زلزال بشدة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلي

ضرب زلزال قوته 5.9 درجة، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، مدينة فالبارايسو في تشيلي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن الزلزال وقع على عمق 112 كيلومترا.

ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.

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