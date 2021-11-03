زلزال بشدة 5.9 درجة على مقياس ريختر يضرب تشيلي

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن الزلزال وقع على عمق 112 كيلومترا.
Felt #earthquake (#sismo) M5.9 strikes 89 km NE of #Santiago (#Chile) 6 min ago. Please report to: https://t.co/biTXQ5nLUj pic.twitter.com/tQJ7X3BosG
— EMSC (@LastQuake) November 3, 2021
ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.
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