وزير الدفاع الأمريكي يناقش مع نظيره الإسرائيلي الوضع في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس الوضع في الإقليم.

واشنطن – سبوتنيك. وجاء في بيان ممثل البنتاغون جون كيربي: "أكد الوزير أوستن أن الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل وتعاوننا الوثيق في مواجهة تهديدات الأمنية والتحديات في المنطقة".

ولم ترد أي تفاصيل إضافية عن حديثهما.

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