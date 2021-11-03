الحرس الثوري يعلن إحباط محاولة أمريكية لاحتجاز ناقلة نفط إيرانية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أنه أفشل محاولة للجيش الأمريكي استهدفت احتجاز شحنة نفط لناقلة إيرانية في بحر عمان.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "أحبطت قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران محاولة قرصنة أمربكية لسرقة حمولة نفط إيراني في منطقة بحر عمان".

وأوضحت الوكالة أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري قامت بعملية "جريئة وحازمة وفي الوقت المناسب تصدت خلالها لعملية القرصنة الأمريكية"، على حد تعبيرها.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة عبرية، يوم السبت الماضي، معلومات نقلتها إسرائيل إلى واشنطن بشأن منظومة الطائرات المسيرة الإيرانية قادت إلى فرض الإدارة الأمريكية العقوبات الأخيرة على طهران.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع شخصيات إيرانية مرتبطة بتطوير منظومة الطائرات الإيرانية بدون طيار.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن العقوبات شملت سعيد آرجاني، وهو رئيس وحدة الطائرات بدون طيار بالحرس الثوري "المسؤول عن مهاجمة ناقلة النفط الإسرائيلية ميرسر ستريت في خليج عمان ما أسفر عن مقتل إثنين من طاقها أواخر يوليو/تموز الماضي".