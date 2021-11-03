طهران تندد بالعقوبات الأمريكية وتؤكد أن المفاوضات النووية لن تأتي بجديد

أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأربعاء، أن "المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي لن تأتي بنتيجة مختلفة إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض عقوباتها على طهران".

وانتقد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الثلاثاء، الولايات المتحدة وقال إنها "تزعم استعدادها للعودة للاتفاق النووي لكنها في الوقت نفسه مستمرة في فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات الإيرانية".

واعتبر شمخاني، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن " الرئيس الأمريكي جو بايدن فاقد للقدرة على اتخاذ القرار وغير جاهز لتقديم الضمانات"، محذرا من أن نتيجة المفاوضات النووية ستكون واضحة من الآن حال عدم تغير الأوضاع الحالية.

جدير بالذكر، أن الجولة السادسة كانت أخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والتي اختتمت، في 20 يوينو/ حزيران/الماضي؛ ومن المتوقع أن تستأنف قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

وتشترط إيران على الولايات المتحدة عودة الأخيرة للاتفاق النووي أو ما يعرف باسم خطة العمل المشتركة ورفع العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن كياناتها ومؤسساتها، لاستئناف المفاوضات معها وللعدول عن الإجراءات النووية، التي تبنتها رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

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