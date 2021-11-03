﻿الجيش الإسرائيلي ينصب أجهزة متطورة لرصد أي تهديد أمني على الحدود مع سوريا ولبنان

كشف موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي نصب أجهزة ومنظومات رصد متطورة للكشف المبكر عن أي تهديدات أمنية وعسكرية على الحدود مع سوريا ولبنان.

القدس - سبوتنيك. وقال الموقع إن "مديرية (حوماه) التابعة لإدارة تطوير الأسلحة والبنية التحتية التكنولوجية في وزارة الدفاع بدأت بالتعاون مع سلاح الجو بنشر نظام منطاد متطور ضخم باسم (تال شمايم) سيعمل كمنصة جوية للكشف والتحذير من التهديدات المتقدمة في الشمال".

وذكرت مصادر إسرائيلية أن "هذه الأجهزة تشمل مناطيد ثابتة مزودة بكاميرات دقيقة قادرة على كشف أي تهديد يقترب من الحدود الشمالية لإسرائيل، كما أن سلاح الجو الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن تشغيل هذه المنظومات التي توصف بأنها الأكثر تطورا في العالم".

جاء هذا الإجراء في وقت استدعى فيه الجيش الإسرائيلي بشكل مفاجئ قوات من الاحتياط في إطار مناورات بدأها على جبهتي سوريا ولبنان، تستمر شهرا كاملا، وقد تزامنت مع تمارين لفحص جاهزية الجبهة الداخلية الإسرائيلية للصمود في حال اندلاع حرب متعددة الجبهات، وكذلك مناورات مشتركة أجرتها وحدات من سلاح البحرية الأمريكية "المارينز" مع قوات خاصة إسرائيلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتهم فيه سوريا إسرائيل بشن سلسلة من الهجمات على أهداف داخل أراضيها.