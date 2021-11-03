ألمانيا ترجح الوصول إلى التمويل المستهدف لقضايا المناخ بحلول 2023

رجح وزير الخارجية الألماني لشؤون البيئة، يوخن فلاسبارث، اليوم الأربعاء، أن تفي الدول المتقدمة بسلسلة من المساعدات العاجلة تقدر بـ100 مليار دولار لصالح قضايا المناخ بحلول عام 2023.

ونقلت "رويترز" عن الوزير قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الموارد الطبيعية الكندي، جوناثان ويلكينسون، على هامش قمة مناخ "كوب 26" المقامة في غلاسكو، "إذا كنا محظوظين، فيمكننا الوصول إلى 100 مليار دولار من المساعدات لقضايا المناخ في عام 2022 ولكن ذلك سيحدث بالتأكيد في عام 2023".

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن لوائح تنظيمة جديدة تهدف إلى الحد "بشكل حاد" من انبعاثات غاز الميثان من صناعة النفط والغاز الطبيعي، وذلك بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ العالمية.

وجاء الإعلان تزامنا مع حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة المناخ "كوب 26" في غلاسكو، الذي انضمت خلاله عشرات الدول إلى التعهد الأمريكي- الأوروبي الذي ينص على خفض انبعاثات الميثان - أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري - بنسبة 30% هذا العقد.

في السياق ذاته، اقترحت وكالة حماية البيئة الأمريكية اتخاذ خطوات جديدة شاملة لخفض حاد للتلوث الناجم عن صناعة النفط والغاز الطبيعي، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان الوكالة.