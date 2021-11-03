أفغانستان... البنك المركزي يخفف قيود السحب من البنوك

خفف البنك المركزي الأفغاني القيود على عمليات السحب من البنوك ورفع الحد الأقصى إلى 400 دولار أو 30 ألفا من العملة الأفغانية (أفغاني) في الأسبوع بدلا من الحد السابق الذي كان 200 دولار أو 20 ألف أفغاني.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن التغيير جاء ليضع حدّا شهريّا للسحب بقيمة 1200 دولار وسط مشكلات اقتصادية متنامية جعلت الملايين في أفغانستان بلا عمل ويواجهون الجوع.

Afghanistan’s central bank in a statement on Wednesday said USD account holders can withdraw up to $400 per week and Afghani account holders can withdraw up to 30,000 Afghanis per week from bank accounts.#TOLOnews pic.twitter.com/kQkoJjOK2w — TOLOnews (@TOLOnews) November 3, 2021

وكان البنك المركزي، أمر البنوك بقصر صرف الحوالات على العملة المحلية فحسب، في أحدث خطوة للحفاظ على الدولار الأمريكي الشحيح إذ كانت حوالات العملة الصعبة مصدرًا مهمًّا للتمويل الخارجي في أفغانستان على مدى أعوام، لكن الدولار بات شحيحًا في أعقاب سيطرة طالبان على البلاد.

ومنذ سيطرة "طالبان" على السلطة حددت سحب مبلغ مالي محدد من البنوك للمواطن كل أسبوع، مما جعل المواطنون في كابل والأقاليم يعانون من عدم وجود سيولة كافية لتلبية احتياجات أسرهم اليومية. كما أن التجار يرغبون في فك تجميد إيداعاتهم حتى يتمكنوا من تسديد فواتير المشتريات لمتاجرهم.

وكان البنك المركزي الأفغاني، طلب من الولايات المتحدة الإفراج عن الاحتياطيات الحكومية لأفغانستان وفتح الوصول إليها أمام حركة "طالبان"، التي استولت أخيرا على السلطة في البلاد.