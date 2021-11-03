إيران تنشر فيديو مطاردة الحرس الثوري لسفن حربية أمريكية في بحر عمان

بث التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، لقطات تظهر لأول مرة، عملية مطاردة الحرس الثوري للسفن الحربية التابعة للجيش الأمريكي في بحر عمان.

وحسب الفيديو، فإن "زوارق الحرس الثوري ظهرت وهي تطارد زورقين آخرين يحملان العلم الأمريكي، ووجود سفن أمريكية أكبر على مقربة من الموقع".

وجاء بث هذا الفيديو بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم، أنه أفشل محاولة للجيش الأمريكي استهدفت احتجاز شحنة نفط لناقلة إيرانية في بحر عمان.

ونشر موقع "إيران نيوز" الإيراني، مقطعا مصورا للمطاردة، وقال إن "قوات حرس الثورة أحبطت محاولة قرصنة أمريكية لسرقة حمولة نفط إيراني في منطقة بحر عمان"، موضحة أن "القوات البحرية التابعة للحرس قامت بعملية جريئة وحازمة وفي الوقت المناسب تصدت خلالها لعملية القرصنة الأمريكية".

وأضافت الوكالة أن "أبطال قوات حرس الثورة الإسلامية تحركوا ونفذوا عملية إنزال على الناقلة الأمريكية وسيطروا عليها، ليقوموا على الفور بتوجيه الناقلة نحو المياه الإقليمية الإيرانية".

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