أمريكا تجدد دعوة رعاياها لمغادرة إثيوبيا

جددت السفارة الأمريكية في إثيوبيا دعوة رعاياها لمغادرة البلاد في ظل سيطرة مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مزيد من الأراضي.

ومنعت السفارة الأمريكية موظفيها من السفر خارج حدود مدينة أديس أبابا، وقالت في بيان "نحث مواطنينا الأمريكيين إلى أن يعيدوا النظر بجدية في السفر إلى إثيوبيا وأن يفكر أولئك الموجودون حاليا في إثيوبيا في اتخاذ الاستعدادات لمغادرة البلاد".

وذكرت صحيفة " ذا سيتيزن " الأمريكية أن دعوة السفارة الأمريكية لرعاياها تأتي بالتزامن مع إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ بعد أن سيطر متمردو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على المزيد من الأراضي في المنطقة الشمالية.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في الذكرى السنوية الأولى لاندلاع حرب تيغراي، بدفن أعداء الحكومة، محذرا من تكرار سيناريو "سوريا وليبيا" في بلاده.

جاء ذلك خلال حديث أدلى به آبي أحمد داخل مقر للجيش بالعاصمة، الذي قال فيه "الحفرة التي تم حفرها ستكون عميقة جدا، وستكون حيث يدفن الأعداء وليس حيث تتفكك إثيوبيا. سندفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

في السياق ذاته، حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، من احتمالية اندلاع حرب أهلية في إثيوبيا، داعيا كل الأطراف إلى التهدئة.

وفرضت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ في البلاد، أمس الثلاثاء، وفرضت في وقت سابق قيود على خدمات الإنترنت أو قطعتها بصورة كاملة، مما تسبب في تعطيل قدرة السفارة الأمريكية في أديس أبابا على التواصل مع الأمريكيين هناك، بحسب البيان.