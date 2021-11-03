الاتحاد الإفريقي يحث جميع الأطراف في إثيوبيا على وقف القتال وتبني الحوار

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق من التصعيد العسكري في إثيوبيا، على خلفية تقدم قوات تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

ودعا فكي، في بيان له، "كل الأطراف إلى وقف القتال، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حل سلمي"، مشددا على "أهمية وقف القتال بشكل فوري".

وكانت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، قد أعلنت أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ على المستوى الوطني بعد بدء قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" الزحف من شمال البلاد إلى الجنوب باتجاه أديس أبابا، كما دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني للمتمردين، وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.

وأعلنت جبهة تحرير تيغراي، الأحد الماضي، السيطرة على مدينة كومبولتشا الواقعة بإقليم أمهرة في إثيوبيا، وذلك بعد يوم من سيطرتها على مدينة دسي الاستراتيجية في الإقليم ذاته، فيما عبرت وزارة الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء اتساع نطاق القتال شمالي إثيوبيا، داعية الجبهة للانسحاب من ولايتي أمهرة وعفر اللتين حققت قواتها تقدمًا فيهما.

يذكر أن الحكومة المركزية في إثيوبيا أطلقت عملية عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بدعم من إريتريا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بسبب اتهام الجبهة بمهاجمة لإحدى القواعد العسكرية للجيش الإثيوبي.

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