برنامج الأغذية العالمي يطالب إيلوك ماسك مجددا بالتبرع بـ6 مليارات دولار

استمرارا للجدال بين برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أكد ديفيد بيسلي استعداده لتقديم شروح واضحة عن كيفية حل مشكلة الجوع في العالم في حال تبرع لهم بالمال.

وكرر مدير "برنامج الأغذية العالمي"، مطالبته لرئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، بالتبرع بمبلغ 6 مليارات دولار لمساعدة في مكافحة المجاعة عبر العالم.

وقال بيسلي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أنا لا أوبخهم.. أنا فقط أقول رائع!، لقد كسبت المال. من فضلك، ساعدني في المشاركة الآن في معالجة أزمة لمرة واحدة"، مشددا على أن "منح 6 مليارات دولار، أو 2% من صافي ثروة ماسك، يمكن أن يساعد في حل مشكلة الجوع في العالم"، وفق قوله.

ورد بيسلي على تغريدات ماسك، مؤكدا له "أن الأنظمة موجودة للشفافية والمحاسبة مفتوحة المصدر".

وقال بيسلي: "بالنسبة لي فإنه حتى دخول ماسك في هذه المحادثة يغير قواعد اللعبة لأنه ببساطة يمكننا الإجابة عن أسئلته، ويمكننا وضع خطة واضح"، مضيفا: "يسعدنا الرد على أي شيء وكل ما يطلبه. أتطلع إلى إجراء هذه المناقشة معه لأن الأرواح معرضة للخطر".

ولفت بيسلي إلى أن "أزمة الجوع في العالم تفاقمت قبل جائحة كورونا بالفعل، بسبب تغير المناخ والصراعات في العالم، فيما أدى الوباء إلى تفاقم المشكلات القائمة؛ ما ترك 42 مليون شخص يطرقون باب المجاعة"، وفق قوله.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

وكان إيلون ماسك نشر، يوم الأحد، تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها: "إذا كان بإمكان برنامج الأغذية العالمي أن يشرح تلك المسألة، ويوضح كيف ستحل 6 مليارات دولار أزمة الجوع في العالم، سأبيع أسهم تيسلا الآن وأقدم المبلغ".

وأضاف ماسك: "لكن يجب أن تكون هناك شفافية مفتوحة المصدر، حتى يرى الجمهور على وجه التحديد كيف يتم إنفاق الأموال".