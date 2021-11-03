منظمة الصحة العالمية توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "كوفاكسين" الهندي المضاد لكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، موافقتها على استخدام اللقاح الهندي "كوفاكسين" المضاد لفيروس كورونا، في حالات الطوارئ.

وقالت الشركة المنتجة للقاح "بهارات بيوتيك"، عبر "تويتر": "أعطت منظمة الصحة العالمية الموافقة على كوفاكسين في حالات الطوارئ، والتي قامت بتطويره شركة بهارات بيوتيك".

وأوصت منظمة الصحة العالمية بجرعتين من لقاح "كوفاكسين"، بفاصل أربعة أسابيع، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا.

ويعتمد لقاح "كوفاكسين" على فيروسات كورونا ميتة، ما يجعل حقنها في الجسم آمنا؛ وتستخدم الشركة المنتجة عينّات من فيروسات كورونا تم عزلها في المعهد الوطني لعلم الفيروسات في الهند.