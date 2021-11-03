استنفار أمني في العاصمة النيجيرية إثر تقارير عن هجمات مخططة لإرهابيين وعصابات

حالة من التأهب والتوتر تسود العاصمة النيجيرية، أبوجا، بعد تقارير أمنية وعسكرية تفيد بأن إرهابيين وعصابات اختطاف يخططون لتنفيذ هجمات في العاصمة.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "ذا صن" النيجيري أن "قوات الأمن تنتشر على مداخل العاصمة وفي المناطق الاستراتيجية، في حالة تأهب بعد تقرير أمنية حصل عليها الجيش مساء أمس الثلاثاء، بأن مسلحين يخططون للهجوم على الطرق الرئيسية للعاصمة والمداخل".

وأقامت قوات الأمن، منذ مساء أمس الثلاثاء، نقاط تفتيش في العديد من المواقع والطرق الرئيسية في العاصمة لاعتقال ومراقبة أي مهاجمين مسلحين باتجاه العاصمة.

وأكد قائد لواء الحرس، التابع للشرطة في العاصمة، اتخاذ هذه الإجراءات منذ المساء للتصدي للمهاجمين.

وجاءت العملية على خلفية معلومات نقلها بعض المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، والذين كشفوا عن تخطيط لعصابات وإرهابيين، لهجوم كبير على أبوجا.

ولفت الموقع إلى أن مواطنين قادمين من المدن والقرى المحيطة، يجدون صعوبة في الوصول إلى أبوجا بسبب التشديدات الأمنية.

وقال مصدر عسكري للموقع إن نقاط تفتيش تم وضعها في العديد من الأماكن لاعتقال المشتبهين قبل الوصول إلى العاصمة، موضحا أن مختطفين قاموا بمهاجمة جامعة أبوجا، صباح أمس الثلاثاء، وقاموا باختطاف أفراد من الجامعة.

وأشار المصدر إلى أنه رغم معاناة المواطنين في الطرق الرئيسية بسبب عمليات التفتيش، إلا أن هذه الإجراءات الأمنية هامة للغاية لمنع هجمات.

وتشهد نيجيريا زيادة لافتة في معدل الهجمات التي تشنها مجموعات خارجة على القانون. وخلال الأسابيع الأخيرة، أطلق الجيش عملية عسكرية للقضاء على المسلحين في الغابات.