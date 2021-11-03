مقتل 6 مسلحين واعتقال 36 إثر هجوم استهدف مدينة "بوكافو" شرقي الكونغو الديمقراطية

قُتل 6 مسلحون وأُصيب 4 آخرون في حين تم اعتقال 36 منهم إثر هجوم استهدف مدينة "بوكافو" شرقي الكونغو الديمقراطية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.