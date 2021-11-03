وزارة التجارة الأمريكية تدرج شركتين إسرائيليتين في القائمة السوداء

أدرجت وزارة التجارة الأمريكية شركتين إسرائيليتين في القائمة السوداء لتعارض أنشطتهما مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية فإن الشركتين هما "NSO Group" و"Candiru"، اللتان تبيعان برامج التجسس السيبراني، وأحدثت إحداهما ضجة عالمية مؤخرا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنه تمت إضافة الشركتين إلى القائمة بناء على أدلة على أنهما طورتا برامج تجسس ساعدت الحكومات الأجنبية على تعقب المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والعاملين بالسفارات والأكاديميين.

ووفقا للوزارة، سمحت برامج التجسس الإسرائيلية للحكومات الاستبدادية بتعقب معارضي النظام خارج حدود بلدانهم. وقالت الولايات المتحدة إن "هذه الأعمال تهدد النظام الدولي".

وقبل حوالي شهرين، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الهواتف المحمولة لخمسة وزراء تعرضت للاختراق من قبل برنامج التجسس "بيغاسوس" التابع لشركة NSO بين عامي 2019 و2020.

جاء ذلك بعدما كشف تقرير استقصائي شاركت فيه العديد من وسائل الإعلام الكبرى أن البرنامج الإسرائيلي استخدم في التجسس على الهواتف الشخصية للآلاف بينهم قادة في دول العالم حيث تم اختراق نحو 50 ألف هاتف شخصي من بينها هواتف صحفيين وسياسيين ورؤساء وملوك حول العالم.

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