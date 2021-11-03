واشنطن تحتفل بمرور 60 عاما على تأسيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

تحتفل الولايات المتحدة بمرور 60 عاما على تأسيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تتولى مهمة إدارة المساعدات التي تقدمها واشطن لأصدقائها حول العالم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تقدم مساعداتها عبر الوكالة منذ 60 عاما، مشيرا إلى أن تلك المساعدات شملت مساعدات إنسانية وتنموية.

Happy 60th birthday to @USAID. Since 1961, USAID has delivered vital development and humanitarian assistance from the American people. Now more than ever, in the face of historic challenges, it is vital that our diplomacy and development go hand in hand. pic.twitter.com/b3VL09JOfs — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 3, 2021

وتم تأسيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1961، في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي، لتكون مسؤولة عن تقديم المساعدات الخارجية التي تمنحها الولايات المتحدة للدول الأخرى سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، بحسب تقرير عن الوكالة على موقعها الرسمي.

ويقول الموقع إن تقديم المساعدات الأمريكية يهدف إلى دعم مصالح الولايات المتحدة الخارجية في ذات الوقت الذي يحقق فيه نفعا للدول النامية.

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